﻿اللجنة الأولمبية الدولية: ريو في طريقها لقطف ثمار أولمبياد 2016!

لوزان – د ب أ: أكدت اللجنة الأولمبية أن قطف ثمار دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو تحتاج إلى مزيد من الوقت، حيث أصبحت فيه العديد من منشآت الدورة بلا استخدام، بعد ستة أشهر من انتهاء الحدث الرياضي الكبير.

وقال كريستوف دوبي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية: «هناك الكثير من العمل لنقوم به، وتم التخطيط له». وأضاف: «عندما تنتهي دورة الألعاب، يكون هناك الكثير من الأشياء، التي يجب تفكيكها وتغييرها وتهيئتها كي يتم استخدمها في وقت لاحق على الدورة». وباتت الكثير من منشآت المتنزه الأولمبي بحي بارا تيجوكا بمدينة ريو مهجورة بلا استخدام بعد انتهاء منافسات الأولمبياد، بالإضافة إلى تردي حالتها العامة. وإضافة إلى ذلك، يعاني مركز «ديودورو» الرياضي، الذي استضاف منافسات سباق الخيول وسباقات «بي إم إكس» والتجديف المتعرج، من بعض المشاكل. وتعتبر منشآت المركز، الواقع شمال ريو، الأكثر استخداما، حيث تم فتح حوض السباحة للجمهور عقب انتهاء الدورة الأولمبية، لكنه أصبح مغلقا في الوقت الحاضر بسبب غياب الدعم المادي، على خلفية الأزمة المالية الطاحنة، التي تمر بها المدينة البرازيلية. ورغم ذلك، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن العديد من المنشآت الأولمبية يتم إعدادها وتأهليها لاستخدامها في أغراض أخرى.