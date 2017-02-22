﻿الكويت بطلا لكأس الأمير للمرة الـ12 في تاريخه!

الكويت – رويترز: توج فريق الكويت بكأس الأمير للمرة الـ12 في تاريخه بفوزه 4-2 على كاظمة في المباراة النهائية.

وسجل رباعية الكويت محمد كمارا وفراس الخطيب وجمعة سعيد وفهد الهاجري بواقع هدفين في كل شوط، ليحصد الفريق ثالث ألقابه هذا الموسم بعد السوبر المحلية وكأس ولي العهد. وربما ينهي الكويت الموسم محققا الرباعية المحلية، إذ يتصدر الدوري حاليا بفارق نقطة واحدة عن العربي ونقطتين عن القادسية. وسجل لكاظمة ناصر الفرج وعمر حبيتر، لكن الفريق عجز عن تحقيق لقبه الثامن في المسابقة. وأظهر الكويت جدية منذ البداية ليسجل هدفين في أول 17 دقيقة عبر كمارا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أولا ثم ضاعف السوري الخطيب التقدم بضربة رأس. وحاول كاظمة تعديل الأمور وقلص الفارق بضربة رأس متقنة من ناصر الفرج في الدقيقة 33. وعزز الكويت تفوقه بهدفين آخرين مع بداية الشوط الثاني عن طريق جمعة سعيد وفهد الهاجري. وازدادت الإثارة بعد طرد سامي الصانع مدافع الكويت في الدقيقة 71 ليقلص حبيتر الفارق لكاظمة بعد ثماني دقائق. وألغي هدف لكاظمة بعد احتساب مخالفة ضد فابيانو صاحب الهدف، بينما طرد زميله فيصل دشتي في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويحتفظ القادسية بالرقم القياسي بالتتويج باللقب 16 مرة منذ انطلاق البطولة في موسم 1961-1962 مقابل 15 لقبا للنادي العربي.