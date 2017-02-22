﻿أهلي جدة يهزم بونيودكور… وفوز كاسح لغوانتشو وبداية قوية لغامبا أوساكا

عواصم – د ب أ: استهل أهلي جدة السعودي مسيرته في دور المجموعات ل بالفوز على ضيفه بونيودكور الاوزبكي 2/صفر ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف المهاجم السوري عمر السومة في الدقيقة 13 عبر تسديدة قوية ثم أضاف سلمان المؤشر الهدف الثاني في الدقيقة 53 بمساعدة إيوانيس فيتفاتزيديس. ويتصدر الأهلي برصيد ثلاث نقاط ويقتسم العين وذوب آهن اصفهان المركز الثاني بنقطة واحدة بعد تعادلهما 1/1 ويحل بونيودكور في المركز الرابع بلا النقاط.

واستغل غوانتشو إيفرغراند الصيني النقص العددي في صفوف ضيفه إيسترن من هونغ كونغ وحقق عليه فوزا كاسحا 7/صفر، في الجولة الأولى من المجموعة السابعة والتي شهدت أيضا تعادل كاواساكي فرونتال الياباني مع سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي 1/1 .وتصدر إيفرغراند، الفائز بلقب البطولة عامي 2013 و2015، المجموعة بثلاث نقاط بفرق نقطتين أمام فرونتال وبلو وينغز. وشهدت المباراة طرد اللاعبين وونغ تزهو وونغ تشي تشونغ في الدقيقتين الثالثة و34 .وحسم إيفرغراند المباراة في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها ريكاردو غولارت ووانغ شانغ يوان ولياو لي شينغ في الدقائق الرابعة من ركلة جزاء و22 و33، فيما أهدر زميلهم ألان ركلة جزاء في الدقيقة 25 .وفي الشوط الثاني، أضاف إيفرغراند أربعة أهداف سجلها لياو شينغ وألان وباولينيو ويوان في الدقائق 47 و65 و82 و84 .وتعادل فرونتال الياباني مع بلو وينغز الكوري بهدف يو كوباياشي في الدقيقة 11 مقابل هدف شوجو تانيغوتشي لاعب فرونتال عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 23 .واستهل غامبا أوساكا الياباني مسيرته بفوز كبير 3/صفر على مضيفه أديليد يونايتد الأسترالي في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة. وتصدر غامبا أوساكا المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام جانغسو الصيني الذي تغلب في المباراة الأخرى بالمجموعة على مضيفه جيجو يونايتد الكوري الجنوبي 1/صفر. وأنهى غامبا الشوط الأول بهدفين سجلهما شون ناغاساوا وياسويوكي كونو في الدقيقتين 21 والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط. وعزز الفريق انتصاره بهدف ديلان ماكغوان لاعب أديليد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82 .ومنح البرازيلي راميريز نجم تشلسي سابقا جانغسو بداية رائعة بالبطولة وسجل هدف الفوز على مضيفه جيجو الكوري قبل نهاية المباراة مباشرة.