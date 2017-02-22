﻿أتلتيكو يسقط ليفركوزن في عقر داره ويضع قدما في دور الثمانية

ليفركوزن (ألمانيا) – د ب أ: وضع أتلتيكو مدريد الأسباني أكثر من قدم في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين 4/2 على مضيفه باير ليفركوزن الألماني في ذهاب دور الستة عشر.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما ساول نيغيز والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 17 و25 .وفي بداية الشوط الثاني، جدد كريم بلعربي آمال ليفركوزن بتسجيل هدف للفريق في الدقيقة 48 ورد أتلتيكو بهدف سجله المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو من ركلة جزاء في الدقيقة 59 قبل أن يحرز ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 67 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. وختم المهاجم المخضرم فيرناندو توريس التسجيل في المباراة بالهدف الرابع لأتلتيكو في الدقيقة 86 ليدنو أتلتيكو من دور الثمانية قبل مباراة الإياب على ملعبه.

وأصبح أتلتيكو، الذي خسر المباراة النهائية لدوري الأبطال مرتين في المواسم الثلاثة الماضية، مرشحا بقوة للعبور إلى دور الثمانية على حساب ليفركوزن الذي يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف على ملعب أتلتيكو إيابا. واضطر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو إلى استبعاد مدافعه الأوروغواني المخضرم دييغو غودين من قائمة الفريق التي أعلنها لهذه المباراة والتي ضمت 19 لاعبا، حيث يعاني غودين من الإصابة. وفي المقابل، تعافى يان أوبلاك حارس مرمى الفريق من الإصابة بخلع في الكتف والتي تعرض لها خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن سيميوني أبقى على الحارس ميغيل آنخيل مويا في التشكيلة الأساسية. ومع غياب غودين، لجأ سيميوني للدفع باللاعب خوسيه خيمينيز إلى جانب ستيفان سافيتش في قلب الدفاع. ولم يشارك خوسيه خيمينيز في أي مباراة هذا الشهر، لكنه نجح في الاختبار، فيما غاب زميله لوكاس هيرنانديز الذي أصبح جاهزا للمشاركات لكنه اضطر للمثول أمام المحكمة صباح يوم المباراة بسبب اتهامه في قضية عنف. وسبق لأتلتيكو أن أطاح بفريق ليفركوزن بركلات الترجيح من دور الستة عشر للبطولة أيضا قبل عامين.