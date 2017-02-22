﻿أغاني فيروز في حفل استقبال ميسي في القاهرة تثير غضب المصريين

القاهرة – «القدس العربي»: التهبت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب حفل استقبال ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، الذي زار القاهرة أول أمس الثلاثاء، وذلك بسبب اختيار الفريق اللبناني الذي أحيا الحفل تقديم مجموعة من الأغاني، قليل منها مصري، ومعظمها كانت لبنانية للمطربة فيروز. وكتب كثيرون يقولون أنهم رغم عشق المصريين لفيروز، إلا أنهم كانوا يفضلون تقديم أغاني مصرية سواء تراثية أو معاصرة، ذلك أن أحد اهداف الحفل هو الترويج السياحي لمصر.

ويتكون فريق «فيو تشيلو» الذي أحيا الحفل من ثلاث فتيات، إحداهن تعزف على آلة التشيلو والأخريين تعزفان على الكمان، ويقدمن مقطوعات من أشهر الأغاني الكلاسيكية لفيروز وعبد الحليم حافظ وشاكيرا والمغنية المكسيكية تاليا.

وقد وصف معلقون الفريق الغنائي بـ «غير المعروف»، رغم أنها ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الفريق النسائي حفلاً في مصر حيث سبق أن قدم العام الماضي حفلاً في القاهرة بفندق «ريتز كارلتون». كما قدم حفلا في الإسكندرية في أكتوبر 2016.

وكانت زيارة نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، في إطار مشاركته في الحملة الترويجية للسياحة العلاجية في مصرالموجهة لمرضى الكبد في العالم. وتوجه ميسي فور وصوله إلى مطار القاهرة إلى منطقة الأهرامات على متن مروحية قبل القيام بجولة داخل المنطقة الأثرية.

ثم توجه النجم الأرجنتيني إلى أحد الفنادق حيث اُقيم حفل الاستقبال وتم تنظيم مؤتمر صحافي لتوقيع 3 قمصان لميسي وبيعها بالمزاد لفائدة عائدات علاج مرضى «الفيروس س».

وكانت زيارة ميسي للقاهرة قد تأجلت مرتين، الأولى عقب حاث الكنيسة البطرسية، والثانية بسبب خسارة فريقه برشلونة أمام باريس سان جيرمان.