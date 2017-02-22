﻿ مراكش أفضل المدن الافريقية التي يحلو فيها العيش

باريس ـ أ ف ب: تحتل مراكش (المغرب) وجوهانسبورغ (جنوب افريقيا) والاسكندرية (مصر) على التوالي صدارة تصنيف مكرس لنوعية الحياة في المدن المئة الرئيسية في أفريقيا نشرته مجلة «افريك مديتيرانيه بزنيس». واوضح جيروم شينال مدير وحدة البحث في معهد البوليتكنيك الفيدرالي في لوزان الذي أشرف على هذه الدراسة غير المسبوقة: «في افريقيا كانت التصنيفات موجهة حتى الآن للمستثمرين والمقيمين الأجانب. ولم يطرح يوماً السؤال بشأن الناس الذين يعيشون في هذه المدن من شباب ومسنين أغنياء وفقراء». ومن أجل تقييم نوعية حياة المقيمين الافارقة في المدن، جمع الباحثون على مدى سنة سلسلة من المؤشرات التي تسمح بالوقوف على أداء المدن في مجالات متنوعة مثل السكن والبنية التحتية والنقل العام أو التنمية الاقتصادية.

وشملت الدراسة مئة مدينة افريقية كبيرة بينها كل العواصم فضلاً عن تلك التي تضم أكبر عدد من السكان.

وتصدرت المدن الكبرى في افريقيا الشمالية والجنوبية التي تسجل القدر الأكبر من التطور الاقتصادي في القارة، التصنيف كما كان متوقعا.

وفشلت مدن تعتبر محركات لاقتصاد القارة الافريقية مثل نيروبي (كينيا) واديس ابابا (اثيوبيا) ولاغوس (نيجيريا) وكيغالي (رواندا) في احتلال مراكز متقدمة في الترتيب.