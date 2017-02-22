﻿الرئيس الأيسلندي يؤكد أنه لن يمنع البيتزا بالأناناس

ريكيافيك ـ أ ف ب: أكد الرئيس الأيسلندي غودني يوهانسن انه لن يمنع البيتزا التي تضاف اليها فاكهة الأناناس كما سبق له أن لمّح، مشيراً الى أنه لا يملك هذه السلطة على أي حال.

وانطلقت القضية من مزحة نقلتها وسائل الإعلام الوطنية خلال زيارة لرئيس البلاد في منتصف شباط/فبراير الى مدرسة أكوريري الثانوية في شمال الجزيرة. فرداً على سؤال لتلميذ سأله رأيه حول إضافة الأناناس إلى البيتزا، قال الرئيس انه يكره الأمر وانه لو استطاع لحظر ذلك.

وتطرق الرئيس مرة جديدة الى هذه القضية التي تجاوزت حدود أيسلندا وشغلت شبكات التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» بجدية كبيرة.

وأوضح «لا أملك صلاحية إصدار قوانين تمنع الناس من وضع الأناناس في البيتزا. أنا سعيد بعدم امتلاكي هذه الصلاحية. ينبغي ألا يتمتع الرؤساء بسلطة مطلقة». واختتم يقول «بالنسبة للبيتزا، فأنا أنصح بإضافة ثمار البحر». ويوهانسن (48 عاماً) مطلع جداً على المسائل الدستورية إذ كان أستاذاً في العلوم السياسية.