﻿ فنان فرنسي يحجز نفسه ثمانية أيام داخل كتلة صخرية

باريس ـ أ ف ب: سيحجز فنان فرنسي معتاد على التجارب القصوى نفسه داخل كتلة صخرية يبلغ وزنها 12 طناً على شكل جسم إنسان، لمدة ثمانية أيام اعتباراً من أمس الاربعاء. وعند الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي (الساعة 13.00 ت غ) أُغلق قسما هذه الصخرة الموضوعة في مركز الفن المعاصر في قصر طوكيو في باريس على الفنان ابراهام بوانشوفال بحضور الجمهور ووسائل الإعلام.

وسبق لهذا الفنان ان أمضى اسبوعاً على منصة موضوعة على ارتفاع 20 متراً عن الأرض كما أمضى اسبوعين داخل دب محنط وعبر نهر الرون على متن زجاجة ضخمة طولها ستة أمتار.

أما «ملجأه» الجديد فيأخذ شكل جسمه جلوساً لكن بحجم أكبر بقليل. وهو موصول بالخارج بواسطة قناة تهوئة ثقبت عبر الحجر وبهاتف طوارئ. وسيسمح جهاز بنقل نبضات قلبه. أما أكله فيقتصر على بعض اللحوم المجففة والسوائل. واوضح ابراهام بوانشوفال البالغ 45 عاماً ان الهدف من المغامرة «الشعور بالصخرة». وسبق للفنان ان دفن نفسه تحت حجر يبلغ وزنه طنا.

وبعد خروجه من هذه الصخرة سيحضن في 29 آذار/مارس حوالى 12 بيضة دجاج «في أول عمل له مع كائنات حية». وسيجلس من دون حراك لمدة 26 يوماً محاولاً المحافظة على حرارة 37 درجة مئوية فيما تصوره كاميرات الفيديو على مدار الساعة.

وسينصرف بعد ذلك الى الإعداد لحلمه الاكبر المتمثل في «المشي على الغيوم». ويؤكد «أعمل على ذلك منذ خمس سنوات إلا ان المشروع لم ينضج بعد».