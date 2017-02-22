﻿ أكثر من 200 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الاسبانية بين عامي 2000 و2016

الرباط ـ «القدس العربي»: قالت وزارة العدل الإسبانية، إن 211 ألفاً و709 مغاربة حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2016. وخلال 2013 منحت الوزارة الجنسية لـ45 ألفاً و754 مغربياً، وهو أكبرعدد خلال الفترة المذكورة. ونشرت وكالة «إيفي» الإسبانية، احصائيات رسمية لوزارة العدل الاسبانية تقول أنه خلال سنة 2000 قبلت مدريد 1928 طلباً مغربياً للحصول على الجنسية، وبلغ هذا العدد ذروته خلال 2013 بعدما قررت وزارة العدل منح 45 ألفاً و754 مغربياً الجنسية الإسبانية، في حين حصل 28 ألفاً و505 مغاربة على الجنسية خلال 2016.

ويحتل المغاربة المرتبة الأولى بين المواطنين الإسبان الجدد الذين ولدوا خارج هذا البلد الإيبيري كما يحتلون المرتبة الأولى ضمن الحاصلين على الجنسية البلجيكية. وفي 2014 تصدر المواطنون المغاربة قوائم الحاصلين على الجنسية البلجيكية بـ12.9 في المئة من مجموع الجنسيات التي منحها هذا البلد، والإسبانية (16.9 ٪) والفرنسية (17.1 ٪) والإيطالية (22.3 ٪) والهولندية (13.1 ٪).