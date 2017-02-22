﻿محكمة ألمانية ترفض السماح لامرأة بالإنجاب من زوجها المتوفى

ميونيخ ـ د ب أ: رفضت محكمة مدينة ميونيخ الألمانية السماح لأرملة بالإنجاب من الحيوانات المنوية لزوجها المتوفى عبر عملية إخصاب اصطناعي. وكانت الأرملة (35 عاماً) تقدمت بدعوى أمام المحكمة للحصول على حيوانات منوية لزوجها المتوفى محفوظة في أحد المستشفيات.

وتوفي الزوج في تموز/يوليو عام 2015 عقب عملية زرع قلب، وكان الزوجان يأملان في إنجاب أطفال.

وعقب وفاة الزوج سعت الأرملة إلى تحقيق أمنية إنجاب طفل منه، إلا أن المستشفى رفض السماح بتسليمها حيواناته المنوية استناداً إلى قانون حماية الأجنة، وهو ما اعتبرته المدعية إجراء مخالفاً للدستور. ولا تزال أمام المدعية فرصة للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية.