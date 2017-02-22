﻿ متوسط عمر المرأة قد يصل إلى 90 عاما

باريس ـ أ ف ب: سيستمر متوسط العمر المتوقع بالارتفاع في الدول المتطورة والاقتراب من التسعين عاماً بل تجاوزه، بحلول العام 2030 لدى النساء في دول مثل كوريا الجنوبية وفرنسا واليابان على ما أظهرت دراسة نشرت أمس الاربعاء.

وقال ماجد عزتي المعد الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة «ذي لانسيت» العلمية البريطانية: «حتى فترة قصيرة كان الكثير من الباحثين يعتبرون ان متوسط العمر المتوقع لن يتجاوز أبداً التسعين عاماً».

وخلص معدو الدراسة من خلال استخدامهم 21 نموذجاً حسابياً لتوقع تطور متوسط العمر المتوقع في 35 دولة متقدمة، الى ان النساء في كوريا الجنوبية هن الاكثر ميلاً لتجاوز عتبة التسعين عاماً بحلول العام 2030. وسيكون متوسط العمر المتوقع عند الولادة لكورية جنوبية مولودة في العام 2030، 90.8 سنة في مقابل 88.6 سنة للفرنسيات و88,4 لليابانيات.

واوضح الباحثون ان التطور نفسه سيسجل لدى الرجال مع ميل الى تقليص الفارق بين الجنسين بحلول العام 2030. ويتوقع ان يتمتع الرجال الكوريون الجنوبيون بأطول متوسط عمر متوقع اي 84.1 سنة متقدمين على الاستراليين والسويسريين (84 عاماً).

وتظهر الأرقام الأخيرة التي نشرتها العام الماضي منظمة الصحة العالمية ان الدول الثلاث التي كانت تتمتع باطول متوسط عمر متوقع في العام 2015 كانت في اليابان (86.8 عاما) وسنغافورة (86.1) اسبانيا (85.5 عاما) لدى النساء وسويسرا (81.3 عاما) وايسلندا (81.2 عاما) واستراليا (80.9 عاما) في صفوف الرجال. وقال عزتي وهو من «إمبيريال كوليدج» في لندن: «كان للرجال تقليداً متوسط عمر متوقع أقصر بسبب أنماط حياتهم غير السليمة كثيراً. فهم كانوا يدخنون ويشربون أكثر ويتعرضون أكثر للحوادث وجرائم القتل».

وأضاف «إلا ان نمط حياة الرجال والنساء يميل الى التقارب الآن وكذلك متوسط أعمارهم المتوقع».

وينوي الباحثون مواصلة أعمالهم مطبقين هذه النماذج على أمراض معينة وعلى كل الدول من أجل تحسين توقعاتهم. إلا انهم يقرون بأن توقعاتهم لا يمكن أن تأخذ في الحسبان «حوادث غير متوقعة» مثل التغيرات السياسية التي تؤثر على الأنظمة الاجتماعية والصحية.