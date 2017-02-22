﻿جنيفر لوبيز: العمر لا يلعب دوراً في علاقاتي مع الرجال

لوس أنجليس ـ د ب أ: ذكرت الفنانة الأمريكية الشهيرة جنيفر لوبيز أن علاقاتها مع الرجال لا يحددها السن.

وقالت لوبيز 47 (عاماً) في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية إلين ديجينيريس: «لا أواعد فقط رجالاً أصغر مني في السن… أنا ببساطة ألتقي بأشخاص، وعندما أريد التنزه معهم فإنني أفعل ذلك، وعندما أعجب بهم فإنني أعبر عن ذلك».

وشوهدت كثيراً بصحبة رجال يصغرونها في السن، إلا أنها تُرجع ذلك إلى الصدفة، حيث قالت: «الأمر يتعلق بالشخص نفسه وليس بسنه».

وذكرت لوبيز أنه ليس من الإنصاف إلصاق تصنيف معيّن بها في ما يتعلق بعلاقاتها مع الرجال، وقالت: «السن لا تلعب دوراً، الأمر يتوقف على ما إذا كنت منجذبة إليهم أم لا».