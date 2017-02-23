وزير الأمن الداخلي الأمريكي يطالب مواطني غواتيمالا بالبقاء في بلادهم

غواتيمالا سيتي- رويترز- دعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي مواطني غواتيمالا الأربعاء إلى عدم تضييع أموالهم في محاولة الوصول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مستعرضا الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارته تجاه المهاجرين غير الشرعيين وعزمها تسريع عمليات الترحيل.

وقال كيلي الذي كان في استقبال طائرة مليئة بمواطنين من غواتيمالا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إن بلاده لا تقوم بعمليات ترحيل جماعي للمهاجرين وإنها ستلتزم بالقانون.

لكنه أكد أن المرحلين سيعودون إلى بلادهم بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي.

وقال كيلي في قاعدة للقوات الجوية الجواتيمالية حيث وصل 347 شخصا على متن طائرة “إذا كنت مواطنا من غواتيمالا وتفكر في دفع الكثير من الأموال لمهرب كي يحضرك إلى الولايات المتحدة فأنت تضيع أموالك.”

وأضاف “ستعودون بأسرع ما يمكن”.

وغادر كيلي غواتيمالا بعد وقت قصير من حديثه للصحفيين وتوجه إلى المكسيك حيث من المتوقع أن يقوم هو ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بتوضيح الإجراءات الأمريكية الجديدة بشأن الهجرة للمسؤولين هناك.