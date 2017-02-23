وزير الخارجية البرازيلي سيرا يستقيل لأسباب صحية

برازيليا- رويترز- قال مكتب الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في بيان إن وزير الخارجية جوزيه سيرا قدم استقالته للرئيس الأربعاء متعللا بأسباب صحية.

وقال سيرا وهو مرشح سابق للرئاسة إن حالته الصحية لا تسمح له بتحمل السفريات التي يقتضيها منصبه. ولم يذكر أي تفاصيل عن صحته لكنه قال إن الأطباء أبلغوه بأن التعافي قد يستغرق أربعة أشهر.

وأضاف سيرا أنه سيعود إلى مجلس الشيوخ- حيث يحتل مقعدا- وسيعمل من أجل تحقيق جدول أعمال تامر بشأن الإصلاح والذي يهدف إلى إعادة النمو إلى أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وانضم سيرا إلى الحكومة في مايو أيار عندما تولى تامر السلطة خلفا للرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي تم عزلها وسارع بإبعاد البرازيل عن أي سياسة خارجية ذات دوافع ايدلوجية والتحول إلى سياسة تركز على تعزيز التجارة.

وخاض سيرا (74 عاما) سباق الرئاسة مرتين وكثيرا ما يطلق عليه اسم مرشح محتمل في 2018.