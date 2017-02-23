توقيف إسرائيلي بعد انذار كاذب بقنبلة في كولومبيا

بوغوتا- أ ف ب- اعلنت السلطات الكولومبية توقيف إسرائيلي الاربعاء بعدما اطلق انذارا كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة كان يفترض ان تقلع في رحلة داخلية.

وقال مصدر في الطيران المدني لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع في مطار الدورادو في بوغوتا، على متن رحلة لشركة الطيران لاتام، كان يفترض أن تقلع من بوغوتا وتحط في بارانكيلا في شمال كولومبيا.

وذكرت شركة الطيران في بيان ان اقلاع الرحلة ارجىء ساعة وثلاثة ارباع الساعة “لعملية صيانة لم تكن مبرمجة للطائرة”. واضافت انه عندما بدأ صعود الركاب الى الطائرة “هدد راكب مضطرب بتفجير عبوة ناسفة” و”اطلقت كل الاجراءات الامنية اللازمة”.

واوضح المصدر في الطيران المدني أن الشرطة الكولومبية “لم تعثر على تهديد حقيقي كان يمكن ان يؤثر على سلامة الرحلة”.

وتمكنت الطائرة من الاقلاع بعد ذلك وعلى متنها 137 راكبا.

واوقف اسرائيلي لم تكشف هويته ولا سنه بعد ذلك، ووضع بتصرف الشرطة.