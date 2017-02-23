إصابة جندي إسرائيلي واعتقال 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس المحتلة- الأناضول- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، إصابة أحد عناصره، واعتقال 13 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول “خلال عملية لقواتنا في مخيم بلاطة للاجئين بنابلس، في ساعات الليل (ليل الأربعاء-الخميس) تم إلقاء عبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة جندي جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

ولم يوضح الجيش طبيعة العملية التي كان يقوم بها في المخيم الفلسطيني.

وأشار إلى أن قواته اعتقلت 13 فلسطينيا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية خلال ساعات الليل.

ولفت إلى أنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة “نشاطات إرهابية شعبية”. في إشارة لرشق حجارة وإلقاء عبوات فارغة.

وأوضح البيان أن الاعتقالات تركزت في قباطيه (شمالي الضفة) وعابود وأبو ديس (وسط)، وأنه جرى تحويل جميع المعتقلين للتحقيق لدى قوات الأمن.

وينفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات رسمية إلى وجود سبعة آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية.