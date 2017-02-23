القوات العراقية تبدأ اقتحام مطار الموصل ومعسكر الغزلاني

الموصل- د ب أ- أفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن القوات العراقية في جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي شنت في وقت مبكر الخميس هجمات متفرقة على محاور يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في الساحل الأيمن من مدينة الموصل 400/ كلم شمال بغداد./

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن “قوات الرد السريع والشرطة شرعت بعملية اقتحام مطار الموصل، فيما شرعت قوات مكافحة الإرهاب باقتحام معسكر الغزلاني، لتحقيق التماس مع قوات الحشد الشعبي في مناطق جنوب الساحل الأيمن، فيما نجحت قوات الحشد الشعبي في إفشال تسلل لقوات داعش استهدف قرية أم الشبابيط”.

وذكرت المصادر أن طيران الجيش العراقي دمر تسع مركبات عسكرية لتنظيم الدولة كانت في طريقها للفرار إلى الحدود السورية.

وكانت قوات الشرطة العراقية شنت الأربعاء قصفا عنيفا على مطار الموصل، تمهيدا لاقتحامه.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أطلق الأحد الماضي عمليات تحرير الساحل الأيمن للموصل من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.