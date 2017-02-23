قتلى وجرحى في 3 هجمات انتحارية في ديالى العراقية‎

ديالى- الأناضول- سقط قتلى وجرحى، بينهم عناصر من القوات الأمنية، الخميس، في 3 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت حاجزين أمنيين في محافظة ديالى (60 كلم شرق العاصمة بغداد)، وفق مصدر أمني.

وقال حبيب الشمري، وهو ضابط في الشرطة برتبة نقيب، للأناضول إن “انتحاريا فجّر سيارته المفخخة، مستهدفاً حاجزاً أمنياً في قضاء الخالص شمالي ديالى، وبعد دقائق قليلة هاجم انتحاري آخر المكان نفسه بسيارة مفخخة”.

وأضاف الشمري أن “انتحارياً ثالثاً يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزاً أمنياً آخر في قضاء الخالص على طريق بغداد-كركوك. وقد أوقعت تلك الهجمات قتلى وجرحى، بينهم عناصر أمن”.

وأشار إلى أن “قوات من الجيش العراقي والشرطة أغلقت الطريق الرئيس بين بغداد وكركوك تحسبا لهجمات انتحارية أخرى”.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون تابعون لتنظيم “داعش” على قوات الأمن العراقية والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين في مناطق شمال شرقي محافظة ديالى.

وكان “داعش” قد سيطر في صيف 2014، على مناطق واسعة في ديالى، قبل أن تشن قوات من الجيش مدعومة من التحالف الدولي، عمليات عسكرية واسعة تمكنت عبر من استعادة السيطرة على تلك المناطق قبل نهاية 2015.

ويقول مراقبون إن “داعش” يشن هجمات على العديد من المدن العراقية، على أمل تخفيف الضغط عليه في مدينة الموصل (حوالي 400 شمال بغداد)، حيث تشن القوات العراقية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على آخر معقل للتنظيم في البلاد.