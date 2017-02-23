العبادي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

بغداد- د ب أ- تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بحث الجانبان فيه سير عملية تحرير الجانب الأيمن من الموصل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية، وُزع الخميس، أنه “جرى خلال الاتصال بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وسير عملية تحرير الجانب الأيمن من الموصل والدعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب وإعادة استقرار المناطق المحررة والأوضاع في المنطقة”.

وأكد تيلرسون دعم الولايات المتحدة “للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي إعادة الاستقرار”.

وأضاف أن “هناك جهودا كبيرة بذلت من الحكومة العراقية من أجل وحدة العراقيين، وهذا الأمر سيؤدي إلى عملية استقرار طويلة الأمد في العراق”.

وتابع: “إننا نسعى لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، ومستعدون لدعمه في عملية البناء والاستقرار والتأكيد على شراكتنا معه”.

من جانبه، قال العبادي إن “عملية تحرير الجانب الأيمن تسير بوتيرة أسرع مما هو مخطط له، برغم صعوبتها”، وشدد على أن استراتيجية القوات “تتمثل في الحفاظ على المدنيين”.