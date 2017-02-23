الجيش التركي: مقتل 56 من عناصر تنظيم الدولة في سوريا

أنقرة- رويترز- قال الجيش التركي الخميس إن 56 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قتلوا على يد قوات تدعمها أنقرة في أنحاء مدينة الباب السورية وفي غارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأربعاء.

وذكر الجيش في بيان أن نيران المدفعية التركية أصابت 104 أهداف للدولة الإسلامية بينها مبان وعربات ملغومة مؤكدا أنه سيطر بشكل كبير على المناطق السكنية في الباب.

وتقع الباب وهي معقل للتنظيم المتشدد على بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية وهي الهدف الرئيسي للحملة التي أطلقتها أنقرة مع مقاتلين من المعارضة السورية في أغسطس آب الماضي لطرد المتشددين من أراض قرب حدودها ومنع مقاتلين أكراد من تحقيق المزيد من المكاسب.

وقال الجيش التركي إن 11 متشددا قتلوا في غارات جوية لقوات التحالف بينما قتل الآخرون جراء القصف المدفعي والاشتباكات خلال العمليات في الباب.