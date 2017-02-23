مئات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف شرق نابلس

رام الله- غزة- د ب أ- اقتحم مئات المستوطنين، الخميس، مقام يوسف شرق مدينة نابلس، وسط حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الخميس عن مصادر أمنية قولها إن مئات المستوطنين اقتحموا المقام فجرا، وسط إجراءات أمنية مشددة، بهدف أداء طقوس تلمودية بالمنطقة.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت الخميس في أراض زراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وتحليق من طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وذكرت وكالة (وفا) أن ثماني آليات عسكرية إسرائيلية، تضم جرافات ودبابات، توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة. وأوضحت أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء. وقامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.

وأضافت أن القوات المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية والدبابات على الحدود استهدفت منازل وأراض شرق المدينة بوابل من الرصاص الحي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل واحد على الأقل.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي ما يفيد عن سبب هذه العملية.