مقتل سبعة أشخاص بانفجار في أحد الأحياء الراقية بمدينة لاهور شرقي باكستان

إسلام آباد- د ب أ- أعلن مسؤول أن سبعة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم الخميس جراء انفجار في سوق كبير بمدينة لاهور شرقي باكستان.

وقال وزير العدل في إقليم البنجاب، رانا سناء الله، إن أكثر من 15 شخصا أصيبوا أيضا جراء التفجير الذي استهدف مطعما فاخرا في أحد الأحياء الراقية بمدينة لاهور عاصمة الإقليم.

وقع الانفجار وسط تصاعد أعمال العنف في باكستان، حيث قتل مسلحون مرتبطون بداعش وطالبان نحو 130 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين بأنحاء البلاد.