اشتباكات عنيفة في درعا السورية وتعطيل مدارس في الرمثا الأردنية

عمان- القاهرة- د ب أ- تجددت صباح الخميس اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحين إسلاميين في مدينة درعا الحدودية مع الأردن، ما حمل السلطات الأردنية على تعطيل المدارس في لواء الرمثا الحدودي “كإجراء احترازي”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد القول إنه تم تعليق دوام جميع المدارس في لواء الرمثا، موضحا أن قرار التعليق جاء بالتنسيق ما بين مديرية التربية والتعليم والحاكم الإداري في اللواء “كإجراء احتزازي”.

واستيقظت مدينة الرمثا القريبة من الحدود السورية الخميس على أصوات القصف في الجانب السوري.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تجددت صباح الخميس بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل إسلامية وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، في حي المنشية بدرعا البلد في مدينة درعا.

وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، بالإضافة لسقوط أكثر من ثمانية صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض أطلقتها القوات الحكومية على المنطقة، في محاولة منها لاستعادة ما خسرته خلال المعركة التي أطلقتها الفصائل في وقت سابق من الشهر الجاري للسيطرة على كامل حي المنشية.