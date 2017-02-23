مقتل شرطي سعودي في جنوب المملكة بمقذوفات عسكرية اطلقت من اليمن

الرياض- أ ف ب- قتل شرطي سعودي واصيب شخص آخر بجروح بمقذوفات عسكرية اطلقت من اليمن وسقطت في منطقة ظهران الجنوب الحدودية الواقعة في جنوب المملكة العربية السعودية، بحسب ما اعلن الخميس جهاز الدفاع المدني.

واتهم جهاز الدفاع المدني المتمردين الحوثيين في اليمن بالوقوف خلف الهجوم.

وقال في تغريدة في تويتر انه تلقى بلاغا الاربعاء “عن سقوط مقذوفات عسكرية اطلقتها عناصر حوثية نتج عنها استشهاد عريف بشرطة ظهران الجنوب وهو يؤدي مهامه واصابة مقيم” لم يحدد جنسيته.

وظهر في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى محكمة وقد بدت عليه اثار قصف، وشرطي مضرج بالدماء كان لا يزال في كرسيه.

وبدأ النزاع الاخير في اليمن عام 2014، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين الحوثيين في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في النزاع في آذار/ مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير. وساعد هذا التدخل القوات الحكومية في طرد المتمردين من مناطق عدة بينها مدينة عدن.

ومنذ بدأت ضربات التحالف، قتل 128 عسكريا ورجل امن سعوديا على الاقل في مواجهات وهجمات وقعت عند الحدود الجنوبية، بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية والدفاع المدني ووكالة الانباء الرسمية.

وفي اليمن، قتل منذ بدء التدخل السعودي اكثر من 7400 شخص بينهم 1400 طفل، واصيب نحو 40 الف شخص بجروح على خلفية أزمة انسانية خطيرة، بحسب الامم المتحدة.