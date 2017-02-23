الخارجية الفلسطينية تطالب برد دولي على “رفض” نتنياهو للدولة الفلسطينية

رام الله – د ب أ – طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس برد دولي عاجل على “رفض” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدولة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تطالب “دول العالم كافة بإعلان موقف صريح وواضح من المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إسقاط حل الدولتين”.

وأشار البيان إلى تصريح نتنياهو خلال زيارته استراليا بقوله عن الفلسطينيين (أريد أن يتمتعوا بحرية في حكم ذاتي، ولكن دون القدرة على تشكيل تهديد علينا).

واعتبر البيان أن هذا الموقف من نتنياهو “يتسق مع ما يطرحه أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل باستمرار ويعكس إيديولوجية يمينية ظلامية تتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكانية متنكرة لحقيقة وجود الاحتلال”.

وأكد البيان أن “تمسك الحكومة الإسرائيلية بمثل هذه المواقف يدفع الجانب الفلسطيني إلى إعادة النظر في الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل”.

ودعا بيان الخارجية الإدارة الأمريكية إلى “الخروج عن صمتها تجاه هذه المواقف والتصريحات الإسرائيلية الاستفزازية التي تهدد باندثار ثقافة السلام وإغلاق باب المفاوضات وتفتح الباب على مصراعيه أمام التطرف العنيف في المنطقة”.