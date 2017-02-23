نتنياهو يلتقي بوتين بعد أسبوعين لبحث الملفين السوري والإيراني

القدس المحتلة- الأناضول- يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد أسبوعين في العاصمة الروسية موسكو، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن نتنياهو سيبحث مع بوتين “الملفين السوري والايراني”.

ويقوم نتنياهو منذ الأربعاء بزيارة إلى استراليا يختتمها الجمعة.

ونقلت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي عن نتنياهو قوله في استراليا إن” (مرتفعات) الجولان لن تعود ابدا إلى سوريا”.

كان نتنياهو قد قال للصحفيين، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.

ولم يشر نتنياهو إلى رد الرئيس الأمريكي، ولكنه ذكر أنه لم يفاجأ منذ هذا الطلب.

وكانت إسرائيل قد احتلت مرتفعات الجولان السورية في العام 1967 وفي العام 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فرض القانون الإسرائيلي على الجولان.

وبحث نتنياهو مع الرئيس الروسي في أكثر من لقاء ومكالمة هاتفية في الأشهر الماضية، الوضع في سوريا.