الرئيس التنفيذي لأفغانستان: السلام مع طالبان ممكن لكن يجب القضاء على ملاذاتهم الآمنة

كابول- د ب أ – قال الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله، إنه من الممكن تحقيق السلام مع حركة طالبان، ولكن يجب القضاء على ملاذاتهم الآمنة أولا.

وأدلى عبد الله بهذا التصريح خلال اجتماع مع وفد من البرلمان الأوروبي.

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية عن عبد الله القول إن هناك تطورات حدثت مؤخرا فيما يتعلق بعملية السلام الأفغانية و أن المصالحة مع طالبان محتملة، ولكن مع ذلك يجب أولا القضاء على ملاذاتهم الآمنة ومراكز تدريبهم .

وأضاف أن القوات الأمنية تواجه بنجاح الجماعات الإرهابية.

وأشار عبد الله إلى جهود الحكومة لتحقيق إصلاحات في القطاعات الرئيسية، وقال إنه تم إجراء إصلاحات في النظم الانتخابية ، ويجرى بذل الجهود من أجل الانتخابات المقبلة.

وقالت خاما برس إن وفد البرلمان الأوروبي أكد دعمه لأفغانستان، وأشاد بخطوات الحكومة لإجراء إصلاحات.

كما أضاف الوفد أن قضايا السلام والاستقرار والإصلاحات والانتخابات والديمقراطية وحقوق الانسان تتصدر مهمة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، وسوف تستمر في جهودها في هذا الصدد .