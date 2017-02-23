لأول مرة: بوسي تكشف سر ابتعادها عن نور الشريف

القاهرة - القدس العربي

كشفت الفنانة المصرية بوسي عن سر ابتعادها عن الفنان الراحل نور الشريف بعد أربع سنوات من الحب الذي جمعهما، كما كشفت عنعدد من الأسرار الشخصية التي جمعتها بالفنان الراحل نور الشريف، من بداية تعارفهما وحتى وفاته.

وقالت بوسي خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس: “إنها بعد أربع سنوات من الحب ابتعدت عنه، بعد أن أصبح نور الشريف نجما، ولم ترغب في أن تكون واحدة ضمن القائمة”.

وأضافت أنه بعث لها عددا من الرسائل التي ردتها مع حامليها دون حتى أن تفتحها، لكنه استمر في التحدث بالموضوع مع الكثير من الناس، ليلتقيا في النهاية، وتتم خطبتهما في يوم عيد ميلادها، 26 نوفمبر، وليتزوجا بعد ذلك بعدة أشهر”.