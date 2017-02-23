الجيش المصري يعلن تدمير 4 أنفاق على الحدود مع غزة

القاهرة - الأناضول – أعلن الجيش المصري، الخميس، تدمير 4 أنفاق على حدود غزة، وتوقيف 307 مهاجرين غير شرعيين، خلال الفترة من 5-20 فبراير/شباط الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد، تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد (4) أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء (شمال شرق)”.

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري إلى ضبط (287) فرداً من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم على الحدود الليبية، غربي البلاد. كما تم ضبط مركب على متنه 5 أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

وفى المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط (20) فرداً سورياً خلال عمليات الهجرة غير الشرعية بمنطقة أبو رماد، حسب البيان.

وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، يونيو/ حزيران 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.