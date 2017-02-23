مقتل أحد قادة ألوية الحشد الشعبي العراقي برصاص “الدولة”

بغداد - د ب أ – أعلن الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي العراقي أحمد الاسدي الخميس، عن مقتل أمر أحد ألوية الحشد الشعبي في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل.

وقال الاسدي في بيان وزع اليوم “في الوقت الذي يحقق فيه أبطال الحشد الشعبي انتصاراتهم على قوى الشر والإرهاب في آخر معاقله نزف إلى الشعب العراقي نبأ استشهاد المجاهد الشهيد القائد علي عبد الكاظم السعيدي /ابو طه الناصري / آمر اللواء العاشر في الحشد الشعبي الذي ارتقى اليوم إلى أعلى درجات الخلود بعد مسيرة جهاد قضاها ضد الارهاب”.

وأشار إلى مقتل السعيدي بالقرب من قضاء تلعفر غربي الموصل.