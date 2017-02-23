مئات الاشخاص يتظاهرون ضد نتنياهو في استراليا

سيدني - أ ف ب – تظاهر مئات الاشخاص من المؤيدين للفلسطينيين الخميس، في سيدني احتجاجاً على اول زيارة لرئيس وزراء اسرائيلي الى استراليا ووصفوا بنيامين نتنياهو بانه “مجرم حرب”.

وكانت مروحية للشرطة تحلق فوق المدينة فيما ندد الخطباء بالدعم القوي الذي ابدته كانبيرا لنتنياهو وحكومته.

وقد ندد رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول الاربعاء اثناء استقباله نتنياهو بقرار مجلس الامن الدولي الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحامية الاسترالية والكاتبة رندة عبد الفتاح “نحن هنا للتعبير عن معارضتنا للدعم الاسترالي لاسرائيل، لامة عنصرية تمارس التمييز″. واضافت “من المقزز ان نرى ان بعض قادتنا في استراليا يستقبلون بحرارة مجرم حرب في استراليا”.

وتابعت “هناك الكثير من الاستراليين الذين يعارضون هذا الامر ونحن نرفع الصوت بشكل واضح اليوم للقول لمالكولم تورنبول و(وزيرة الخارجية) جولي بيشوب (لا تفعلوا ذلك باسمنا)”.

ورفعت يافطة كبرى عليها صورة لنتنياهو مع شاربين على غرار هتلر وكتب تحتها “فاشي”.

ونزل مؤيدو اسرائيل ايضاً الى الشوارع وافادت صحيفة “ذي اوستراليان” ان شرطة مكافحة الشغب ابعدت رجلاً اقترب من الحشود وهو يردد “تحيا اسرائيل”.

وحاول المتظاهرون الذين لبوا دعوة منظمة محلية مؤيدة للفلسطينيين التوجه نحو الفندق الذي ينزل فيه نتنياهو لكن الشرطة اوقفتهم.

وقبل وصول نتنياهو الاربعاء الى استراليا وقع حوالى 60 مسؤولاً من قطاع الاعمال والاساتذة ورجال الدين وسياسيين سابقين رسالة تطلب من استراليا عدم استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي باعتبار ان سياسته “تستفز وترهب وتقمع″ الفلسطينيين.

وكان نتنياهو اشاد الاربعاء بعد لقائه تورنبول بالدعم الاسترالي المتمثل بالتنديد بقرار مجلس الامن حول الاستيطان، في مواجهة “نفاق” الامم المتحدة.

ويقيم البلدان علاقات قوية جداً منذ بدء العلاقات الثنائية في 1949، لكن لم يقم اي رئيس وزراء اسرائيلي حتى الآن بزيارة الى استراليا، وخصوصاً بسبب طول مدة الرحلة.

وللمرة الاولى منذ العام 1979 طلب مجلس الامن في 23 كانون الاول/ديسمبر من اسرائيل وقف انشطة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة، في قرار اجازته ادارة باراك اوباما السابقة حيث لم تستخدم حق النقض.