شيرين عبد الوهاب تغازل حسن الرداد.. كيف رد؟ (فيديو)

القاهرة – القدس العربي

تغزلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالفنان حسن الرداد الذي حل ضيفاً على برنامجها “شيري ستديو” الذي يعرض على قناة (DMC).

وخلال الحلقة سألت شيرين عبد الوهاب ياسمين صبري التي كانت حاضرة كضيفة أيضاً في الحلقة، عن كيفية الدفاع عن نفسها إذا ما عاكسها شخص، ثم قامت شيرين عبد الوهاب بمغازلة حسن الرداد قائلة “أنا لو واحد حليوة كدة زي حسن الرداد عاكسني هبوسه على طول”.

فما كان من حسن الرداد سوى الضحك، وتوجهت شيرين بعد ذلك حديثها لياسمين صبري قائلة “لو واحد عاكسني ووحش أعمل معاه إيه”؟.