مدرب الخور يعترف بصعوبة المواجهة أمام السد

الدوحة – د ب أ

أكد الفرنسي جون فرنانديز مدرب الخور أن فريقه مقبل على مواجهة صعبة للغاية ستجمعه بالسد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم قطر.

واعتبر فرنانديز أن المباراة تحتاج مجهودات مضاعفة من اللاعبين للظهور بصورة جيدة وتحقيق نتيجة ايجابية.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء : “السد فريق غني عن التعريف وقوي وهو يملك دفاعا قويا وخط هجوم خطير للغاية يقوده مدرب خبير وكفء”.

وأضاف: “الخور يؤدي بشكل طيب في الوقت الحالي لكننا نهدر الكثير من الأهداف امام المرمى، ولا شك اننا نمر بمرحلة حرجة وسنعمل كل ما في وسعنا لتقديم مباراة جيدة وقوية”.

واشار الى أن” الفريق واللاعبين ليس مطلوباً منهم اكثر مما يقدموه الان، ونريد فقط نجاحهم في استغلال الفرص التي تتاح امام مرمى المنافسين وفي نفس الوقت التصدي لأهداف المنافسين”.

وحول حظوظ فريقه في البقاء، قال: “تهمني المباريات القادمة اكثر من مباراة السد وهي التي سوف تحسم بقاءنا بدوري نجوم قطر”.