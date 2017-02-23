320 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكئتاب

جنيف – د ب أ

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص المصابين باكتئاب في جميع أنحاء العالم ازداد بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضحت المنظمة اليوم الخميس في جنيف أن عدد المصابين باكتئاب بلغ 322 مليون شخص تقريبا في عام 2015، أي ما يعادل 4ر4 بالمئة من إجمالي عدد سكان العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا العدد زاد على ما تم رصده قبل عشرة أعوام بنسبة 18 بالمئة تقريبا.

وأوضحت المنظمة أن ذلك يرجع بصفة خاصة إلى النمو السكاني وإلى زيادة متوسط العمر المتوقع؛ لأن المرض أصاب كبار السن بصفة خاصة.

وسوف يسلط يوم الصحة العالمي الموافق 7 نيسان/أبريل القادم الضوء على هذا الموضوع تحت شعار “الاكتئاب.. دعونا نتحدث!”.