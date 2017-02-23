برشلونة يواجه اتلتيكو وعينه على صدارة الدوري الأسباني

مدريد – د ب أ

يخرج فريق برشلونة لمواجهة مضيفه اتلتيكو مدريد يوم الأحد في مواجهة من العيار الثقيل قد يكون لها بالغ الأثر في تحديد هوية بطل الدوري الأسباني لكرة القدم.

وبعد خسارة ريال مدريد 1 2/ الأربعاء أمام بلنسية بات بمقدور برشلونة أن يزيد الضغوط على عاتق النادي الملكي في الصدارة، لكن عليه أن يتجاوز عقبة أتلتيكو ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني.

وتغلب برشلونة على ليجانيس 2 1/ في الجولة الماضية بعد أن سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء، ولكن تراجع أداء النادي الكاتالوني أدى إلى مهاجمة المدرب لويس إنريكي من قبل الجماهير ووسائل الإعلام.

ويشعر إنريكي بالثقة في قدرة رجاله على تحقيق المطلوب أمام أتلتيكو.

وقال مدرب برشلونة “ينبغي أن نمنح الثقة للاعبين، الأداء رائع، لا عيب فيه، الأداء أفضل من العامين الماضيين وواثق من أن الأوضاع ستتحسن”.

ويأمل برشلونة أن يتعافى مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بعد غيابه عن المباراتين السابقتين، كما اقترب لاعب الوسط التركي اردا توران من العودة بعد تعافيه من الإصابة.

ويتطلع اتلتيكو بدوره للثأر من برشلونة بعد خسارته أمامه في المربع الذهبي لكأس ملك أسبانيا هذا الشهر.

ويتأخر برشلونة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة، فيما يحل اتلتيكو في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن برشلونة، وبالتالي فإن الفوز في مباراة يوم الأحد سيعيده إلى الصراع على اللقب.

ويأمل الحارس يان اوبلاك المشاركة أمام برشلونة بعد تعافيه من الإصابة كما اقترب دييجو جودين من العودة، بينما تأكد غياب خوان فران بسبب الإصابة في أوتار الساق. ويتطلع ريال مدريد لتجاوز هزيمته المحبطة أمام بلنسية عندما يخرج لمواجهة فياريال صاحب المركز السادس يوم الأحد.

وحذر كاسميرو زملائه في ريال مدريد من خطورة تكرار الأخطاء التي حدثت أمام بلنسية، حيث تأخر الفريق بهدفين مبكرين.

وقال كاسميرو “شعرنا بالغضب لعدم قدرتنا على تقديم أداءنا المعهود في أول عشر دقائق من المباراة”.

وأضاف “ريال مدريد لازال المتصدر، لن نكرر نفس الخطأ، لازلنا نعمل بكل قوة من أجل الظفر باللقب”.

وشارك جاريث بيل من على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي لكنه يأمل أن يحصل على فرصة المشاركة منذ البداية أمام فياريال، حيث لم يبدأ أي مباراة مع النادي الملكي منذ تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة أمام سبورتينج خيخون في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وحث المدرب الفرنسي للريال زين الدين زيدان لاعبيه على تجاوز الهزيمة أمام بلنسية والتركيز على مباراة فياريال.

وقال زيدان “دخلنا المباراة واضعين في اعتبارنا ان لقب الليجا لن يحسم يوم أمس ، سواء عبر الفوز أو الخسارة”.

وأضاف “الآن علينا الاسترخاء ونفكر في مباراتنا التالية يوم الأحد”.

ويسعى اشبيلية صاحب المركز الثالث للفوز على مضيفه ريال بيتيس يوم السبت من أجل مواصلة ملاحقة ريال مدريد برشلونة في الصدارة.

وتنطلق الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني غدا الجمعة بمباراة لاس بالماس مع ريال سوسيداد.

ويلتقي يوم السبت ديبورتيفو الافيس مع بلنسية وليجانيس مع ديبورتيفو لاكورونا وإيبار مع ملقة.

أما يوم الأحد فيلتقي اسبانيول مع اوساسونا واتلتيك بيلباو مع غرناطة وسبورتينج خيخون مع سيلتا فيجو.