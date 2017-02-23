مصادر اممية: جلسة افتتاحية لجنيف 4 بحضور وفدي المعارضة والنظام تحت سقف واحد وكلمة ترحيبية من دي مستروا

جنيف ـ “القدس العربي”من احمد المصري: قالت مصادر من الوفد الاستشاري للمبعوث الدولي الى سوريا ستيفان ديمستورا لـ”القدس العربي” أن الجلسة الافتتاحية ستعقد بعد ظهر اليوم الخميس في حدود الساعة الثانية بتوقيت جنيف بحضور وفدي النظام والمعارضة في قاعة واحدة، يلقي خلالها المبعوث الأممي إلى سوريا، كلمة ترحيبية بالمشاركين.

وعلمت “القدس العربي” ان رندة قسيس من منصة استانة1 وصلت الى جنيف للمشاركة في المفاوضات الجارية لايجاد حل للازمة السورية، واضافت المصادر ذاتها ان قسيس طلبت لقاء المبعوث الدولي لمناقشة آلية التفاوض وحضور المنصات المختلفة بما فيها استانة1.