البرلمان العراقي يشكل لجنة لبحث اتفاقية “خور عبد الله”

بغداد – الأناضول – شكل مجلس النواب العراقي، الخميس، لجنة برلمانية لإجراء مباحثات مع حكومة حيدر العبادي، بشأن اتفاقية “خور عبد الله”، الموقعة مع الكويت.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم شوقي، إن “مجلس النواب شكل لجنة من تسعة نواب ينتمون إلى اللجنة القانونية ولجنتي الخدمات والعلاقات الخارجية ونواب عن محافظة البصرة (جنوب)، لبحث اتفاقية خور عبد الله مع الحكومة”.

وأوضح شوقي أن “اللجنة ستتباحث مع الحكومة في تفاصيل الاتفاقية، التي أبرمها العراق مع الكويت، ومدى الأضرار التي لحقت بالعراق، وإمكانية تعديل الاتفاقية من خلال الطلب من مجلس النواب بتعديلها”.

واتفاقية “خور عبد الله” هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقعها البلدان عام 2012، وصادقت عليها بغداد، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2013، تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 1993، بعد قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم قناة “خور عبد الله”، شمال الخليج العربي، بين جزيرتي “بوبيان” و”وربة” الكويتيتان وشبه جزيرة “الفاو” العراقية، ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور “الزبير”، الذي يقع فيه ميناء “أم قصر” العراقي.

من جهة أخرى، قال النائب عن “التحالف الوطني” علي الصافي، إن “مجلس النواب أجل استجواب رئيس هيئة الاتصالات والإعلام، صفاء الدين ربيع، إلى الجلسات المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الحضور عبر كتاب أرسلته الهيئة إلى المجلس بسبب إجراء ربيع عملية جراحية طارئة”.

وقالت النائبة حنان الفتلاوي، في تصريحات صحافية اليوم، إن “الأسئلة (الخاصة بالاستجواب) وصلت رسمياً إلى رئيس الهيئة قبل شهر، إلا أنه تهرب من الاستجواب”.

ومضت النائبة متحدثة عن “وجود مشاكل عديدة حال عرض الاستجواب سيتم الإطلاع عليها”، معربة عن اعتقادها بأن “رئيس الهيئة متمارض، وليس مريضاً”.

وعقدت جلسة اليوم في البرلمان العراقي، برئاسة رئيس المجلس، سليم الجبوري، وبحضور 202 نائب من أصل عدد النواب البالغ عددهم 328 نائباً.