تعيين رئيس وزراء جديد في الصومال

مقديشو - أ ف ب – عين حسن علي خيري العامل الانساني السابق والكادر في شركة نفطية، الخميس رئيساً للوزراء في الصومال، من قبل الرئيس محمد عبد الله محمد.

واعلن رئيس الصومال المعروف اكثر بكنية فارماجو، تعيين خيري في تغريدة.

وقال رئيس الوزراء الجديد بعد تعيينه انه سيعمل “بكد مع الرئيس لتشكيل حكومة تمثل الناس″.

وكثيراً ما شلت التوترات في اعلى هرم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء، النشاط الحكومي في السنوات الاخيرة. وستكون للعلاقة بين الرجلين اهمية كبرى في مستقبل هذا البلد البالغ الهشاشة.

وخيري قادم جديد الى المشهد السياسي الصومالي. وعلى غرار الرئيس الذي يحمل الجنسية الاميركية، هو ايضاً آت من صوماليي المهجر ويحمل الجنسيتين الصومالية والنروجية.

وكان حسن علي خيري (49 عاماً) منذ عامين ونصف مدير قسم افريقيا في شركة النفط البريطانية المثيرة للجدل “صوما اويل اند غاز″.

وكانت هذه الشركة تعرضت لمشاكل بشان قضية فساد مفترضة تتعلق بعقد نفطي وقع في 2013 مع الصومال. لكن المكتب البريطاني لمكافحة عمليات الاحتيال الكبرى حفظ هذه القضية في كانون الاول/ديسمبر 2016 لانه لم يعثر “على ادلة كافية تتيح الادانة”.

وقبل ذلك كان خيري شغل بين 2011 و2014 منصب المدير الاقليمي للمجلس النروجي للاجئين وهي منظمة غير حكومية انضم اليها في 2002 باوسلو.

وحسن علي خيري مقرب من الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود الذي خلفه فارماجو. وهو من قبيلة الحويج ما من شانه ان يحفظ التوازن التقليدي مع قبيلة دارود التي ينتمي اليها الرئيس.

ولا يزال يتعين ان يصادق البرلمان على تعيين رئيس الوزراء الجديد.

غرق الصومال منذ الاطاحة في 1991 بنظام الرئيس سياد بري، في الفوضى والعنف وسط هيمنة مليشيات قبلية وعصابات اجرامية ومجموعات اسلامية متطرفة.