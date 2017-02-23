هادي يطالب أجهزته بـ”خطة أمنية مُحكمة” في عدن وأبين ولحج

اليمن - الأناضول – قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس إن الحالة الأمنية في محافظات عدن وأبين ولحج (جنوب) “تتطلب خطة مدروسة ومحكمة للقضاء على البؤر الإرهابية”.

جاء ذلك خلال ترؤس هادي اجتماعاً استثنائياً في القصر الرئاسي بعدن، بحضور قادة الأجهزة الأمنية في المحافظات الثلاثة، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ورئيسي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي (جهازي المخابرات)، بحسب الوكالة الريمنية الرسمية للأنباء.

وشدد هادي على “ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية لمصدر العمليات والقرار والسيطرة في عدن (العاصمة المؤقتة) ومحافظتي لحج وأبين (المجاورتين لعدن)”.

ومضى قائلاً إن الوضع الراهن يتطلب “خطة مدروسة ومحكمة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتطهير الوطن من شرورها، باعتبارها أداة من أدوات الانقلاب، الذي يتبادل معها الأدوار في زعزعة أمن المناطق المحررة”.

ويقصد هادي بالانقلاب مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، التي تسيطر على محافظات عدة، منها صنعاء منذ 14 سبتمبر/ أيلول 2014، وتخوض منذ 26 مارس/ آذار 2015 حرباً ضد القوات الموالية للحكومة الشرعية والمدعومة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية.

كما طالب الرئيس اليمني بـ”ضرورة توحيد الطاقات والجهود وتوحيد مصدر العمليات والسيطرة والقرار، منعا للازدواجية والإرباك وخلق الثغرات التي تنعكس سلبا على سير العمل الأمني”.

وتطرق إلى “التنسيق والتكامل مع الأشقاء في دول التحالف (العربي) في إنشاء وتعزيز غرفة عمليات مشتركة يشارك فيها الجميع بموجب التخصص والتسلسل القيادي ومرجعيتها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وأكد أن “العمل المؤسسي والممنهج كفيل بتجاوز هذه التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطن والمجتمع″.

وتأتي توجيهات هادي على خلفية اشتباكات شهدها محيط مطار عدن، في 12 فبراير/ شباط الجاري، بين قوات تتبع ألوية الحماية الرئاسية والقوة العسكرية المكلّفة بحماية المطار، عقب صدور أمر من رئاسة الجمهورية بتسليم أمن المطار إلى قوة عسكرية أخرى.