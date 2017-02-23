“الدولة” يقصف مطار الموصل عقب تحريره .. ومقتل 4 عسكريين

نينوى - الأناضول - قتل 4 عسكريين عراقيين، وأصيب 3 آخرون، الخميس، جراء قصف صاروخي لتنظيم “الدولة الاسلامية” على مطار الموصل (شمال)، بعد ساعات من تحريره، بحسب قائد عسكري.

وتكمنت القوات العراقية المشتركة، في وقت سابق اليوم، من تحرير مطار الموصل الدولي بالكامل من سيطرة “الدولة” بعد معارك عنيفة استمرت قرابة الـ 4 ساعات، ويقع المطار بالمدخل الجنوبي للمدينة، أي في الجانب الغربي.

وقال العميد بهنام محمد الكاظمي بقوات الرد السريع (التابعة لوزارة الداخلية)، إن “تنظيم داعش قصف بـ 9 صواريخ (كاتيوشا) مطار الموصل ما أسفر عن مقتل 4 جنود، بينهم ضابط برتبة نقيب، ينتمون لجهاز مكافحة الإرهاب (يتبع الجيش)، وإصابة 3 جنود آخرين ينتمون للفرقة المدرعة التاسعة”.

وأضاف أن قوة أمنية نقلت الجرحى إلى المشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم نقلهم إلى المشفى العسكري في العاصمة بغداد.

وأوضح أنه جرى نقل جثامين القتلى إلى نقطة تمركز القوات في قرية البوسيف جنوب الموصل، استعداداً لنلقها بواسطة طائرة خاصة إلى مطار المثنى في بغداد “لإقامة مراسم تليق بتضحياتهم”.

وعن تطورات الأحداث الخاصة بمعركة مطار الموصل تحديداً، أوضح الكاظمي أن القوات تسيطر على المطار بالكامل إلا أنها لم تجرِ حتى الآن عملية تطهير شامل للتخلص من العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة أو معالجة الوحدات الانتحارية المحتملة بالمكان.

وأشار إلى أن المطار كبير للغاية وبحاجة الى المزيد من الوقت للإعلان عن تنظيفه بالكامل من أي تواجد للتنظيم.