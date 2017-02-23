ملك السويد يحض وسائل الاعلام على توخي الموضوعية

ستوكهولم - أ ف ب – حث ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف الخميس، وسائل الاعلام على التحلي بروح المسؤولية عند تغطية الاحداث في السويد، دون ان يتطرق الى الجدل الذي اثارته تصريحات دونالد ترامب حول تحديات الاندماج في الدول الاسكندنافية.

وقال لصحيفة سيفنسكان اليومية “من المهم من أجل صورة السويد في العالم أن تتم تغطية النجاحات، وهذا مستحيل دون وسائل اعلام جدية تعتمد على مصادر موثوقة”.

دفاعاً عن سياسة الهدرة المتشددة التي يعتمدها، اشار ترامب الى السويد بوصفها مثالاً لا ينبغي الاقتداء به في مجال استقبال الاجانب، قائلاً إنها تشهد تصاعداً في العنف منذ وصول 244 الف مهاجر اليها في 2014 و2015.

ولا توجد أرقام تؤيد مزاعم الرئيس الاميركي في خطابه السبت بفلوريدا، لكن سلطات السويد باتت محرجة بعد أعمال شغب شهدتها الاثنين ضواحي ستوكهولم.

واشاد الملك باعمال البحث حول قضايا الهجرة والاندماج التي انجزتها جامعة مالمو (جنوب) التي زارها الاربعاء مع الحاكم العام لكندا ديفيد جوهنستون.