إسرائيل تُغلق مدرسة ابتدائية في القدس

القدس - الأناضول – أغلقت الشرطة الإسرائيلية، مدرسة ابتدائية، في مدينة القدس الشرقية، بداعي إدارتها من قبل حركة “حماس″.

وقالت الشرطة، في تصريح مكتوب إنها أغلقت مدرسة “النخبة”، الأساسية للبنين في بلدة صور باهر في القدس.

وأضافت إنها أغلقت المدرسة على خلفية تلقيها شكوى من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، على خلفية إدارتها من قبل جهات في حركة حماس.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت مدير المدرسة، ومن ثم أفرجت عنه، ولكنها تواصل التحقيق مع مشتبهين إضافيين دون أن توضح صلتهما بالمدرسة.

ولكن إدارة المدرسة قالت في تصريح مكتوب، إن قرار إغلاق المدرسة “همجي ومفاجئ”.

وأضافت إن الاتهامات الموجهة اليها “باطلة وليس لها مجال من الصحة “.

ولفتت إلى أنها تضم أكثر من 250 طالباً.

وقالت إنها “ستقاتل حتى آخر نفس في سبيل ردع هذا القرار الجائر الذي يهدف لتشريد الطلاب وتدمير هذا الصرح الذي حصل على كافة التراخيص المؤقتة في بداية العام الدراسي حاله كحال اي مدرسة اخرى “.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت في السنوات الماضية الكثير من المؤسسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مدينة القدس الشرقية بداعي ارتباطها بمنظمات فلسطينية.