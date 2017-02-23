قاض لبناني يتهم سوريين اثنين وفلسطيني بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية

بيروت- د ب أ- أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان، الخميس، ثلاثة قرارات اتهامية بحق سوريين اثنين وفلسطيني في جرم الانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” و”جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) والجيش السوري الحر.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن القاضي صوان “اتهم في القرار الأول السوري عبد الناصر الشيخ في جرم الانتماء إلى داعش في بلدة تل كلخ والقيام بأعمال إرهابية”.

واتهم “في القرار الثاني الفلسطيني مجاهد دهشة في جرم الانتماء إلى جبهة النصرة والقتال ضد الجيش في محلة التعمير مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان) ومحاولة قتل عسكريين”.

وفي القرار الثالث اتهم صوان، بحسب الوكالة، “السوري علي حسين العلي في جرم الانتماء إلى الجيش السوري الحر والقتال ضد الجيش السوري في سورية وتحريض آخرين على القتال مثله”.

وأحال القاضي صوان “المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة”.