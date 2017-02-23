الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار أطلقتها حماس باتجاه بحر غزة

القدس المحتلة- الأناضول- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض مساء الخميس، طائرة بدون طيار، أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس″، باتجاه البحر المتوسط دون أن تخترق الأجواء الإسرائيلية.

وقال أفيخاي ادرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: “اعترض سلاح الجو قطعة جوية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، قامت بالتحليق من قطاع غزة باتجاه البحر الأبيض المتوسط”.

وأشار إلى أنها “لم تحترق الأجواء الإسرائيلية وسقطت داخل البحر بعد اعتراضها”.

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي “لن يسمح بخرق المجال الجوي الاسرائيلي وسيتعامل بحزم مع أي حوادث من هذا النوع″.

لم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس في قطاع غزة على البيان الإسرائيلي.