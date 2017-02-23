اختطاف نائب أوكراني من أشد منتقدي الحكومة الروسية

موسكو- د ب أ- اختطفت مجموعة غير معروفة عضو البرلمان الأوكراني أوليكسي هونتشارينكو، وهو ناقد لاذع للحكومة الروسية، وذلك حسبما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الخميس، نقلا عن مكتب الادعاء الإقليمي في أوديسا.

وكانت أخبار هونتشارينكو، نجل الرئيس السابق لبلدية مدينة أوديسا، قد احتلت عناوين الصحف في وقت سابق هذا الشهر الجاري، عندما رسم بالرش بالطلاء كلمة “نوين” (لا، باللغة الألمانية) على قطعة من جدار برلين محفوظة بالسفارة الألمانية في كييف.

وقال هونتشارينكو، الذي يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية بوصفه عضوا في البرلمان الاتحادي الأوكراني، انه ارتكب هذا العمل من أعمال التخريب على سبيل الاحتجاج ضد الاحتلال الروسي في أوروبا.

واعتقل هونتشارينكو في أذار/ مارس 2015، لفترة وجيزة من قبل السلطات في موسكو خلال تجمع حاشد لتأبين زعيم المعارضة الروسية بوريس نيمتسوف، الذي كان قد أصيب برصاصة قاتلة خارج الكرملين قبل ذلك ببضعة أيام.

وقد زعم هونتشارينكو أنه تعرض للضرب أثناء احتجازه لدى الروس.

وتحل الذكرى الثانية لاغتيال نيمتسوف يوم الاثنين المقبل.