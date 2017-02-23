تأجيل الافتتاح الرسمي لمفاوضات جنيف عدة ساعات 

جنيف ـ “القدس العربي ـ من احمد المصري: قالت مصادر اممية اليوم الخميس لـ”القدس العربي” ان الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جنيف 4 تم تأجيلها للساعة السادسة بتوقيت جنيف، على أن يحضر الجلسة الافتتاحية وفد الهيئة العليا للمفاوضات وجميع منصات المعارضة ووفد النظام السوري، اضافة الى المندوب الروسي والامريكي والبريطاني.

واضافت المصادر ان الجلسة الافتتاحية ستكون تحت سقف واحد ليجتمع وفد النظام والمعارضة والمنصات معا لاول مرة في جنيف 4.

بدورها، قالت يارا شريف، المتحدثة باسم دي ميستورا، إن توقيت توجيه الكلمة الترحيبية إلى المشاركين في الحوار لم يُحدد بعد، مضيفة أن ذلك سيكون مرتبطا بنتائج المشاورات التي يواصلها المبعوث الأممي دي ميستورا.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع المشاركين في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، قبل الجلسة العامة التي سيحضرها ممثلون عن مجموعة دعم سوريا.

وقالت مصادر في الوفود المشاركة إن الغموض لا يزال يكتنف صيغة الحوار بعد الافتتاح الرسمي للمفاوضات، فلم تعلن الأمم المتحدة حتى الآن عن خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة.

وعقد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاء مع مجموعة نساء سوريات خطف أو اعتقل أزوجهن أو أفراد من عائلاتهن، ووقف دقيقة صمت معهن، في رسالة صامتة تحمل في طيها الأمل في أن تساهم مفاوضات جنيف في الإفراج عن السجناء والمختطفين وتحديد مكان وجود المفقودين.

وقال دي ميستورا أن هناك آلاف الأمهات والزوجات والبنات اللواتي يأملن في أن تأتي المفاوضات بنتائج إيجابية في هذا المجال من التسوية على الأقل.