أبوظبي تبرم في معرض ايدكس صفقات عسكرية بأكثر من خمسة مليارات دولار

أبوظبي- أ ف ب- ابرمت دولة الامارات العربية المتحدة في معرض ايدكس الدفاعي في أبوظبي صفقات تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار على مدى خمسة أيام شملت صواريخ روسية مضادة للدروع وذخائر ومعدات أمريكية.

وأفاد بيان رسمي أن عدد الصفقات التي ابرمتها أبوظبي خلال المعرض الذي ينظم كل سنتين في العاصمة الاماراتية 90 صفقة بلغت قيمتها 19,177 مليار درهم (حولى 5,22 مليارات دولار).

وابرمت مع شركة “رايثيون” الأمريكية ثلاث صفقات بأكثر من 2,77 مليار درهم (حوالى 745 مليون دولار) لشراء صواريخ وقطع غيار وذخائر للقوات الجوية.

ووقعت كذلك الامارات، العضو في التحالف العربي لمقاتلة المتمردين الحوثيين في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، صفقة مع شركة “روزوبورون اكسبورت” الروسية لشراء صواريخ مضادة للدروع بقيمة 2,6 مليار دولار (حوالى 716 مليون دولار).

كما ابرمت صفقة مع مجموعة “توازن” الصناعية الاماراتية بأكثر من مليارين و428 مليون درهم (نحو 660 مليون دولار) لشراء اليات عسكرية تركية.

وينظم معرض ايدكس، اكبر معرض دفاعي في منطقة الشرق الاوسط، في ابوظبي كل سنتين. وشاركت في النسخة الـ13 اكثر من 1200 شركة من 57 دولة بينها فرنسا وجنوب افريقيا وبريطانيا وسويسرا.