أنقرة تؤكد سيطرة فصائل سورية موالية على كامل مدينة الباب تقريبا

اسطنبول- أ ف ب- قال وزير الدفاع التركي فكري ايشيك الخميس إن مدينة الباب شمال سوريا باتت “تقريبا بالكامل” تحت سيطرة فصائل معارضة سورية موالية لأنقرة.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول الحكومية عن الوزير “إن مدينة الباب باتت تقريبا بالكامل تحت السيطرة”، وذلك بعد ساعات من اعلان مجموعات سورية سيطرتها على المدينة التي كانت معقلا للجهاديين.

واضاف الوزير “ان قوات انقرة دخلت وسط المدينة (…) هناك عمليات تمشيط واسعة النطاق”.

ومدينة الباب آخر المعاقل الكبرى للجهاديين في محافظة حلب كانت منذ كانون الاول/ ديسمبر 2016 هدفا لهجوم القوات التركية وحلفائها السوريين.

وقد اعلنت ثلاثة فصائل سورية معارضة الخميس انها سيطرت على المدينة.

وذكر احمد عثمان قائد مجموعة “السلطان مراد”، “بعد ساعات من المعارك، تم الإعلان عن تحرير مدينة الباب بالكامل وحاليا يتم تمشيط الأحياء السكنية من الألغام”.

وبدأت تركيا في 24 آب/ أغسطس عملية غير مسبوقة داخل سوريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الاكراد السوريين المتحالفين مع واشنطن في محاربة الجهاديين، لكن تركيا تعتبرها “ارهابية”.