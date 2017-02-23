نائب هولندي مناهض للإسلام يعلق أنشطته العامة في انتظار نتائج تحقيق أمني

لاهاي- أ ف ب- اعلن النائب الهولندي اليميني المتطرف والمناهض للإسلام غيرت فيلدرز المرشح للانتخابات التشريعية في 15 آذار/ مارس، الخميس تعليق أنشطته العامة في انتظار نتائج تحقيق بشأن شرطي اتهم بتسريب معلومات تتعلق بأمنه.

واعتبر فيلدرز في تغريدة “أن الخبر مقلق جدا .. ولمعرفة كل الوقائع بشان التحقيق في فساد سيعلق الحزب من اجل الحرية كل انشطته العامة (توزيع مناشير)”.

وقالت الشرطة ان الشرطي الذي لم تكشف هويته تم توقيفه الاربعاء للاشتباه ب”انتهاكه اسرارا رسمية”.

وبحسب وسائل اعلام فان الشرطي قد يكون نقل معلومات عن تحركات النائب المتطرف الى “مجموعة اجرامية مغربية”.

والشرطي الموقوف كان ضمن فريق مكلف تأمين الامكنة العامة قبل حضور سياسيين أو افراد الاسرة المالكة اليها.

واستقبل رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي النائب لبحث امنه.

وأكد اريك اكيربون قائد الشرطة في تصريح اذاعي ان امن فيلدرز “لم يتعرض ابدا لتهديد”.

وعرف فيلدرز بمواقفه المعادية للمسلمين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى انه متساو في نوايا التصويت مع حزب روتي الليبرالي.

وكان النائب المتطرف وصف المغاربة بانهم “رعاع″.