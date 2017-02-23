وفد المعارضة السورية يقرر المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جنيف 4

قرر وفد الهئية العليا للمفاوضات، المشاركة في الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، برعاية الموفد الدولي إلى سوريا ، سيفان دي ميستورا، وذلك بعد خلافات حول مشاركة وفدي منصات موسكو والقاهرة.

والتقى دي ميستورا عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جنيف وفد الحكومة برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الذي خرج من دون ان يدلي باي تصريح.

والتقى بعدها ممثلين اثنين عن وفد المعارضة الاساسي الذي يضم المعارضة السياسية وعلى رأسها الهيئة العليا للمفاوضات والفصائل المقاتلة.

وخرج رئيس وفد المعارضة التفاوضي نصر الحريري وممثل الهيئة العليا للمفاوضات يحيى قضماني ايضا من دون الادلاء باي تصريح.

والتقى دي ميستورا كذلك ممثلين عن “منصة القاهرة” التي تضم عددا من الشخصيات المعارضة والمستقلة بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي.